В МИД Украины прокомментировали заявление Богдана, что скончавшегося посла Украины в Китае терроризировали

В МИД Украины сообщили, что причиной смерти посла Камышева стал обширный инфаркт Фото: depositphotos.com

Давления на посла Украины в Китае Сергея Камышева не было. Таким образом в украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление бывшего главы Офиса президента страны Андрея Богдан, что погибшего 14 февраля посла Украины в Китае Сергея Камышева терроризировали увольнением. Об этом "Радіо Свобода" 15 февраля рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что смерть Камышева стала "большой потерей". В ведомстве знали его исключительно "как профессионала, который самоотверженно служил Украине", добавил спикер.

По словам Никоненко, посол Украины в Китае сделал много для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека "стала шоком", отметили в МИД Украины.

О смерти Камышева 14 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Причину смерти он не назвал.

В МИД Украины ZN.UA сообщили, что причиной смерти посла стал обширный инфаркт.

Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы Офиса президента Украины.

В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.