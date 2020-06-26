В НАБУ заявили, что решение суда, на основании которого Венедиктова закрыла дело Бахматюка, не вступило в силу

Об этом говорится в заявлении НАБУ, опубликованном в Facebook.

В бюро подчеркнули, что решение Печерского райсуда, на основании которого Офис генпрокурора закрыл дело, не вступило в силу, поскольку постановление было оспорено НАБУ и САП. Рассмотрение апелляции состоится 20 июля.

Также в НАБУ добавили, что решение Печерского суда можно оспорить и отменить.