В НАБУ заявили, что решение суда, на основании которого Венедиктова закрыла дело Бахматюка, не вступило в силу

Об этом говорится в заявлении НАБУ, опубликованном в Facebook.
В бюро подчеркнули, что решение Печерского райсуда, на основании которого Офис генпрокурора закрыл дело, не вступило в силу, поскольку постановление было оспорено НАБУ и САП. Рассмотрение апелляции состоится 20 июля.
Также в НАБУ добавили, что решение Печерского суда можно оспорить и отменить.
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