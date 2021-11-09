В Раде появится диджитал-директор, который будет освещать работу парламента в TikTok

Вероятнее всего, на этот пост назначат человека из партийного офиса "Слуги народа". Когда именно введут эту должность – пока неизвестно.

Среди главных обязанностей диджитал-директора будет также кураторство съемок различных видеороликов о Раде и нардепах для соцсетей, в том числе и для TikTok. В парламент планируют даже приглашать на экскурсии известных тиктокеров.