В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании рынка наружной рекламы

Авторами проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы" стали 15 депутатов из разных фракций.

В Верховной Раде 15 нардепов из разных фракций 18 февраля зарегистрировали проект закона №5094 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы".

Документ предусматривает введение в Украине единого порядка размещения наружной рекламы, авторы предполагают, что различаться будут процедуры в пределах и за пределами населенных пунктов. Согласно законопроекту, заявки на размещение можно будет подавать в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг. Законодатели также прописали процедуру демонтажа самовольно установленных конструкций. Нардепы ожидают, что в случае принятия законопроекта деньги за размещение наружной рекламы удастся вывести из тени и поступления в бюджет от этой деятельности вырастут в два раза.

"Это первый законопроект, который поддерживают власть и оппозиция, он учитывает интересы людей, бизнеса и государства. За пределами населенных пунктов 90% конструкций установлены незаконно. Законодательство, которым регулируется эта сфера, приняли еще в прошлом веке. Оно устаревшее и морально, и технически. Законодательный вакуум и разночтения норм создают условия для спекуляций и коррупции. В итоге билборды размещаются хаотично, на рынке то и дело устраивают переделы, вытеснение "чужих" и заведение "своих", – пишут "Українські новини".

Законопроект предусматривает, что рекламные конструкции будут устанавливаться в соответствии с утвержденными схемами, также будет создан открытый электронный реестр конструкций, а на каждый носитель будут наносить QR-код с информацией о владельце и разрешении.

"В случае принятия закона, с одной стороны, рекламы станет меньше – на некоторых территориях сокращение составит от 17% до 50%. С другой – рекламные конструкции станут лучше и безопаснее, их будут адаптировать в городское пространство так, чтобы они гармонично вписывались в ландшафт. Будут разрабатываться дизайн-коды населенных пунктов, улиц, кварталов, отдельных зданий и сооружений. Предполагается, что инвестиции в отрасль составят 1,6 млрд грн. Рекламодатели получат значительно более качественные услуги за те же деньги, а люди – качественное городское пространство", – отмечается в статье информагентства.

Авторы документа рассчитывают, что благоустройство рекламы вдоль автодорог существенно повысит безопасность на дорогах, а часть налогов будет направлена в государственный дорожный фонд, что позволит за счет рекламы ремонтировать дорожное покрытие.