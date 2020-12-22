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ПОЛИТИКА

В Раде предложили запретить рекламу на автодорогах

Инициатор законопроекта о запрете на размещение наружной рекламы на автомобильных дорогах, первый вице-спикер украинского парламента Рады Руслан Стефанчук заявил, что она отвлекает водителей и препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации.

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Законопроект предусматривает запрет размещать наружную рекламу на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах
Законопроект предусматривает запрет размещать наружную рекламу на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий запрет на размещение наружной рекламы на автомобильных дорогах, поскольку она отвлекает водителей и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Соответствующий законопроект №4534 зарегистрирован 22 декабря.

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте Рады. Его инициаторами являются: первый вице-спикер украинского парламента Рады Руслан Стефанчук, депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко, Галина Михайлюк, Сергей Литвиненко, Максим Павлюк, Сергей Бабак и другие. Всего – 41 нардеп.

"Яркая реклама, как: "Проголосуй за меня, я твой последний шанс", "Купи меня, потому что это выгодно", "Возьми кредит на выгодных условиях", "Играй – выигрывай, посети, встречай", "Бронируй, празднуй, покупай, попробуй", "Подключись, закупись, посмотри, просвятись" и т.д., – отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно усугубляет их яркое освещение в темное время суток", – пояснил инициатор законопроекта Стефанчук на своей странице в Facebook.

Он заявил, что в законопроекте предлагается введение запрета размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

  • на пешеходных дорожках и аллеях;
  • на велосипедных дорожках;
  • в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
  • в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
  • над проезжей частью автомобильных дорог;
  • на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Стефанчук отметил, что в условиях постоянного роста автотранспортных потоков обостряется нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру. Он считает,  что размещение дополнительных "раздражителей внимания" водителей в форме рекламоносителей только обостряет ситуацию.

Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по показателям аварийности и последствий ДТП, заявил он.

"В течение 2019 года совершено 160 675 ДТП, в которых погибло 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15–24 лет и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от пяти до 14 лет", – написал он.

Стефанчук добавил, что принятие предложенных изменений поспособствует:

  • повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами и участвуют в дорожном движении;
  • утверждению и обеспечению прав и свобод человека;
  • уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины.
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/411705676914605

Теги: транспорт, автомобили, реклама, запрет, Александр Ткаченко, законопроект, происшествия, безопасность, дороги, инфраструктура, автомобиль, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Сергей Бабак, Сергей Литвиненко, Галина Михайлюк
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