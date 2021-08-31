В Украине хотят создать перечень террористических организаций

Согласно закону Украины "О борьбе с терроризмом", организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих органов) всей организации.

В правительстве же предлагают определять организацию террористической, если хотя бы один человек из нее осуществил террористический акт. Но если умысел руководства не доказан, то даже после принятия законопроекта организации не будут признавать террористическими, считает Ягун.

"По закону, если какой-то человек, который ассоциирует себя с той или иной организацией... и его деятельность признали террористической, и его осудили, а организация открестилась от него и снимает с себя ответственность за любые его действия, тогда организацию не признают террористической", – отметил экс-замглавы СБУ.

Главное новшество – реестр террористических организаций, он будет доступен на сайте Службы безопасности Украины.

"Если определенная организация внесена в перечень террористических, то ясно, что ее представители, те, кто себя ассоциируют с ней, не смогут открывать никаких филиалов, проводить открытые акции, вербовать своих людей, а их имущество может быть изъято во внесудебном порядке", – подчеркнул Ягун.

По его словам, сейчас в СБУ есть свой перечень "террористических" организаций, но он – для внутреннего использования.

"С появлением перечня любой, кто себя публично ассоциирует с террористической организацией, автоматически будет считаться ее представителем с точки зрения закона, если сама организация не будет открещиваться от этого лица", – резюмировал Ягун.