В Украине на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса потратят 2,5 млрд грн – Минстратегпром

На содержание аппарата Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в этом году выделили 205 млн грн, сообщил госсекретарь ведомства Игорь Яковлев.

На 2021 год на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предусмотрено финансирование в размере 2,75 млрд грн. Об этом в блоге для "Укринформа", опубликованном 31 декабря, рассказал госсекретарь ведомства Игорь Яковлев.

Он отметил, что 205 млн грн будет направлено на содержание аппарата министерства, а 2,53 млрд грн – на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Кабинет Министров Украины 22 июля принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Принятие этого постановления позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, развитие регионов и позитивно повлияет на рыночную среду", – отмечал вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.