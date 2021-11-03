В Украину приедет генеральный секретарь Совета Европы

Визит состоится 3–5 ноября по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Кулеба и Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", – сообщила пресс-служба министерства.

Контекст:

Пейчинович-Бурич 25 января этого года заявила, что Украина была первой страной, которую она хотела посетить после вступления в должность генсека. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых, с кем она встретилась после вступления в должность (это произошло в сентябре 2019 года в Нью-Йорке).

По данным "Европейской правды", визит Пейчинович-Бурич в Украину готовился в конце 2020 года, однако "официальный Киев не дал согласия на встречу генсека с Зеленским". Из-за этого Совет Европы решил отменить поездку, рассказали собеседники издания.