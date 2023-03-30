ВАКС признал виновной нардепа Констанкевич в недостоверном декларировании и оштрафовал ее

ВАКС оштрафовал депутата и лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах государственной власти на один год. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

В пресс-релизе не указано имя обвиняемой, но по данным портала "Слово і діло", речь идет о народном депутате от группы "За майбутнє" Ирине Констанкевич.

Сама нардеп в Facebook подтвердила, что суд вынес ей соответствующий приговор.

"Сегодня ВАКС принял решение относительно меня. И признал виновной в недекларировании съемной квартиры, которую я и не должна была декларировать. Все доводы мы приводили в суде. К сожалению, не услышали… Это решение суда свидетельствует о двойных стандартах. Эта квартира мне не принадлежит, что подтверждено всеми материалами дела. Мои действия не нанесли государству и обществу никакого ущерба. Я не обогатилась ни на копейку", – заявила она.