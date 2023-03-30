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ВАКС признал виновной нардепа Констанкевич в недостоверном декларировании и оштрафовал ее

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Констанкевич считает, что не должна была декларировать квартиру
Констанкевич считает, что не должна была декларировать квартиру
Фото: Волинський національний університет імені Лесі Українки / Facebook

Высший антикоррупционный суд 30 марта признал депутата Верховной Рады IX созыва виновной в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ВАКС оштрафовал депутата и лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах государственной власти на один год. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

В пресс-релизе не указано имя обвиняемой, но по данным портала "Слово і діло", речь идет о народном депутате от группы "За майбутнє" Ирине Констанкевич.

Сама нардеп в Facebook подтвердила, что суд вынес ей соответствующий приговор.

"Сегодня ВАКС принял решение относительно меня. И признал виновной в недекларировании съемной квартиры, которую я и не должна была декларировать. Все доводы мы приводили в суде. К сожалению, не услышали… Это решение суда свидетельствует о двойных стандартах. Эта квартира мне не принадлежит, что подтверждено всеми материалами дела. Мои действия не нанесли государству и обществу никакого ущерба. Я не обогатилась ни на копейку", – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q5bzE6RfsLErRvzYPXQ6uBN1A3qqvnAUKYyRmSEFFcp7KHpzMc5amR1WYdVRX3Zhl&id=100002013382156

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд производство относительно Констанкевич 11 января 2023 года. По данным САП, в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: приговор, декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины, Ирина Констанкевич, ВАКС
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