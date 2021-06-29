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Верещук о законопроекте про олигархов: Он является рамочным. Будет еще несколько законов, которые разрабатываются параллельно

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Ирина Верещук: Например, антитрастовое законодательство, усиление антимонопольной ответственности, другие законопроекты, которые будут устранять олигархическое влияние на государственное управление
Ирина Верещук: Например, антитрастовое законодательство, усиление антимонопольной ответственности, другие законопроекты, которые будут устранять олигархическое влияние на государственное управление
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Процесс внесения в реестр олигархов может быть прописан в законодательстве через решение суда, рассказала народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в эфире "4 канала", комментируя запланированное на 1 июля рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №5599.

"Завтра у нас заседание комитета, где первым вопросом стоит именно этот законопроект. Я надеюсь, что коллеги его поддержат, и я, конечно, буду поддерживать, потому что это законопроект президента, он нужен и актуален", – отметила она.

Верещук добавила, что между первым и вторым чтениями в законопроект будут внесены правки.

"Мы будем голосовать за него в первом чтении, а потом правками корректировать. Там есть некоторые технические неточности, я уже готова предложить правки. Есть привязка к минимальной зарплате, когда учитывается состояние так называемых олигархов, а мы предлагаем другую схему, так как отвязываем от минимальной зарплаты все начисления. Это то, что буду предлагать лично я", – сообщила политик.

Она предполагает, что после принятия в Раде закон об олигархах попробуют отменить через представление в Конституционный Суд.

"Ради юридической чистоты и конституционности такого закона мы будем рассматривать между первым и вторым чтением правки, потому что, вероятно, будет конституционное обращение и через решение Конституционного Суда, наверное, попытаются отменить такой закон. Я за то, чтобы был юридический путь [внесения в реестр олигархов], закрепленный в Конституции и в действующих законах, а именно – через суд. Через решение суда можно было бы такой реестр создавать и наполнять", – заявила Верещук.

Сейчас наибольшую работу по раскрытию контактов политиков с олигархами делают СМИ, подчеркнула она, и в будущем этот фактор сохранится, а также добавится ряд других законов, направленных на искоренение влияния большого бизнеса на политику.

"Этот закон является рамочным. Мы говорили, и президент подчеркивал, что будет несколько законов, которые будут разрабатываться параллельно. Например, антитрастовое законодательство, усиление антимонопольной ответственности, другие законопроекты, которые будут устранять олигархическое влияние на государственное управление", – подытожила народный депутат.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно документу, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект на внеочередном заседании 1 июля.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов, если кто-то "попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону".

Теги: Верховная Рада, конституция, Конституционный Суд, Ирина Верещук, законопроект, олигархи
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