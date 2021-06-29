Верещук о законопроекте про олигархов: Он является рамочным. Будет еще несколько законов, которые разрабатываются параллельно

"Завтра у нас заседание комитета, где первым вопросом стоит именно этот законопроект. Я надеюсь, что коллеги его поддержат, и я, конечно, буду поддерживать, потому что это законопроект президента, он нужен и актуален", – отметила она.

Верещук добавила, что между первым и вторым чтениями в законопроект будут внесены правки.

"Мы будем голосовать за него в первом чтении, а потом правками корректировать. Там есть некоторые технические неточности, я уже готова предложить правки. Есть привязка к минимальной зарплате, когда учитывается состояние так называемых олигархов, а мы предлагаем другую схему, так как отвязываем от минимальной зарплаты все начисления. Это то, что буду предлагать лично я", – сообщила политик.

Она предполагает, что после принятия в Раде закон об олигархах попробуют отменить через представление в Конституционный Суд.

"Ради юридической чистоты и конституционности такого закона мы будем рассматривать между первым и вторым чтением правки, потому что, вероятно, будет конституционное обращение и через решение Конституционного Суда, наверное, попытаются отменить такой закон. Я за то, чтобы был юридический путь [внесения в реестр олигархов], закрепленный в Конституции и в действующих законах, а именно – через суд. Через решение суда можно было бы такой реестр создавать и наполнять", – заявила Верещук.

Сейчас наибольшую работу по раскрытию контактов политиков с олигархами делают СМИ, подчеркнула она, и в будущем этот фактор сохранится, а также добавится ряд других законов, направленных на искоренение влияния большого бизнеса на политику.

"Этот закон является рамочным. Мы говорили, и президент подчеркивал, что будет несколько законов, которые будут разрабатываться параллельно. Например, антитрастовое законодательство, усиление антимонопольной ответственности, другие законопроекты, которые будут устранять олигархическое влияние на государственное управление", – подытожила народный депутат.