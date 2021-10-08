Верховная Рада отстрочила штрафы за непредоставление информации о конечных бенефициарах

В первом чтении законопроект поддержали 345 нардепов, во втором – 342.

Изначально крайним сроком подачи информации о конечных бенефициарных собственниках было 11 октября. Однако, как заявил 7 октября министр юстиции Денис Малюська, система регистрации не справляется с наплывом людей.

Поэтому был принят законопроект, который переносит дедлайн с 11 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.

Также законопроект вводит норму о том, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается.