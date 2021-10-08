Верховная Рада отстрочила штрафы за непредоставление информации о конечных бенефициарах

В первом чтении законопроект поддержали 345 нардепов, во втором – 342.
Изначально крайним сроком подачи информации о конечных бенефициарных собственниках было 11 октября. Однако, как заявил 7 октября министр юстиции Денис Малюська, система регистрации не справляется с наплывом людей.
Поэтому был принят законопроект, который переносит дедлайн с 11 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.
Также законопроект вводит норму о том, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается.
В 2019 году Верховная Рада приняла закон 361-IX о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, который требует от компаний обнародования бенефициаров.
Украинский бизнес, согласно закону, до 10 октября 2021 года должен был представить отчет о бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн.