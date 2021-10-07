Штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарах пока не будет – Минюст Украины

Малюська: Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о КБВ, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021-го штрафов точно не будет и в – ноябре тоже. Почему? Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн.), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", – пояснил министр.

Он отметил, что обязательным признаком административного правонарушения является наличие вины. Учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, возможность составлять админпротоколы отсутствует.

"Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ", – заявил Малюська.

По его словам, проблему решит законопроект №5807, который сейчас рассматривает Верховная Рада. Документом дедлайн подачи информации о КБВ переносится с 10 октября 2021 года на 10 июля 2022 года.