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Штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарах пока не будет – Минюст Украины

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Малюська: Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам
Малюська: Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Осенью 2021 года украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ). Об этом 6 октября в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о КБВ, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021-го штрафов точно не будет и в – ноябре тоже. Почему? Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн.), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", – пояснил министр.

Он отметил, что обязательным признаком административного правонарушения является наличие вины. Учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, возможность составлять админпротоколы отсутствует.

"Не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ", – заявил Малюська.

По его словам, проблему решит законопроект №5807, который сейчас рассматривает Верховная Рада. Документом дедлайн подачи информации о КБВ переносится с 10 октября 2021 года на 10 июля 2022 года.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1530056950708355&id=100011121947008

Контекст:

В 2019 году Верховная Рада приняла закон 361-IX о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, который требует от компаний обнародования бенефициаров.

Украинский бизнес, согласно закону, до 10 октября 2021 года должен представить отчет о бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Теги: Верховная Рада, штраф, олигархи, бенефициар, Денис Малюська
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