Верховный Суд подтвердил законность приговора судье Хозсуда Одесской области Меденцеву

Кассационный уголовный суд постановил оставить в силе приговор ВАКС от 7 октября 2020 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 19 февраля 2021 года, которыми судью Меденцева признали виновным в получении 570 тыс. грн взятки.

Заслушав доводы сторон, Верховный Суд поддержал позицию прокурора САП и отказал стороне защиты в удовлетворении их кассационных жалоб.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и Кассационный уголовный суд признали Меденцева виновным и назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.