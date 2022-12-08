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Верховный Суд подтвердил законность приговора судье Хозсуда Одесской области Меденцеву

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Кассационный суд оставил в силе приговоры предыдущих инстанций
Кассационный суд оставил в силе приговоры предыдущих инстанций
Фото: depositphotos.com

Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил законность приговора судье Хозяйственного суда Одесской области Павлу Меденцеву за взяточничество. Об этом 7 декабря сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Кассационный уголовный суд постановил оставить в силе приговор ВАКС от 7 октября 2020 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 19 февраля 2021 года, которыми судью Меденцева признали виновным в получении 570 тыс. грн взятки.

Заслушав доводы сторон, Верховный Суд поддержал позицию прокурора САП и отказал стороне защиты в удовлетворении их кассационных жалоб.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и Кассационный уголовный суд признали Меденцева виновным и назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Контекст:

Павел Меденцев является сыном бывшего зампрокурора Одесской области Анатолия Меденцева. Он был задержан во время получения взятки в июне 2014 года.

В 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Меденцева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховный Суд, приговор, взятка, судьи, апелляция, антикоррупционная прокуратура, суд, ВАКС
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