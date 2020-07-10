Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 июля – нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что в понедельник запланировано заседание фракции, где рассмотрят кадровые вопросы.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание 13 июля в 14.00. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"На повестке дня – президентские законопроекты. А вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где мы рассмотрим кадровые вопросы", – сообщил Качура.

Накануне нардеп предполагал, что Рада может собраться 14 июля на внеочередное пленарное заседание.

В соответствии с календарным планом работы, на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.