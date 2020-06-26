"Впечатленный увиденным, Зеленский заявил". Херсонские журналисты устроили президенту бойкот

Новости на некоторых херсонских сайтах сегодня вышли без текстов, только с заголовками. Так журналисты отреагировали на ограничение их права освещать визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область с рабочим визитом, освещать его смогли только те СМИ, которые получили приглашение от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы, об этом 25 июня сообщил местный телеканал "Перший регіональний".

По информации канала, пресс-служба обладминистрации не разместила на сайте информацию о визите президента и не открыла аккредитацию на освещение поездки главы государства.

О том, что на мероприятия с Зеленским допущены только лояльные телеканалы, 25 июня в Facebook написала журналистка сайта "Херсонщина за день" Татьяна Дергачева.

"Такая картинка завтра будет на все заявления Зеленского в Херсонской области. Почему? Власть игнорирует региональные СМИ – на визит Зеленского приглашены только лояльные телеканалы", – отметила она в своем посте.

"Перший регіональний" заявил, что решение о выборочном приглашении журналистов принимало руководство областной администрации.

"Как сообщил инсайдер, это указание от губернатора Юрия Гусева – неудобных вопросов к президенту Зеленскому не должно быть", – пишет СМИ.

Дергачева 26 июня написала в Facebook, что в ОГА передумали и открыли аккредитацию, ее назначили на 11.30.

Под постом херсонские журналисты писали, что не получили рассылку о визите. Часть СМИ решила проигнорировать визит Зеленского.

"Это просто уже троллинг какой-то: за два часа звать на аккредитацию. Хотя что удивительного, это же ХОГА", – написала комментарий журналистка "Херсонского вестника" Евгения Вирлич.

26 июня некоторые информационные сайты Херсона выпустили новости о визите президента только с заголовками или с текстами, в которых большое количество пробелов.

Скрин: most.ks.ua

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. В аэропорту его встречали , , , . После этого он осмотрел , и поехал в Херсонский морской порт, где , - заявил глава державы. Напоним, что губернатор Херсонщины Юрий Г. всегда глупости", – написал сайт "Мост".

Сайт ПИК потроллил чиновников, выпустив новость о том, что президент в Херсоне подписал "важный документ", о котором журналисты узнали от ребенка.

Скрин: pik.ua

"Об этом ПИК сообщила семилетняя девочка, которую в Херсонской ОГА пригласили на встречу с президентом. Девочка поделилась с редакцией рисунком, сделала во время этой встречи", – написало СМИ.

В новости о посещении Зеленским херсонского аэропорта ПИК написал: "Парадокс в том, что Зеленский аэропорт в Херсоне посещает уже не впервые и со времени его последнего визита в прошлом году здесь мало что визуально изменилось (смонтировали новую светосигнальную систему на ВВС). Да и делали все части предшественники. Под впечатлением увиденного Зеленский заявил"...

Скрин: pik.ua