Всех украинских педагогов будут учить оказывать детям психологическую помощь. Рада приняла закон

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас по закону каждый педагог раз в пять лет должен проходить курсы повышения квалификации продолжительностью 150 часов.

Законопроект же предлагает ввести обязательное повышение квалификации в направлении оказания психологической поддержки. Для этого предлагается перераспределить количество часов, предусмотренных для повышения квалификации педагогов.

В частности, согласно документу, не менее 10% от общего количества часов будет обязательно направлено на повышение квалификации по предоставлению психологической поддержки.