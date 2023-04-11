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Всех украинских педагогов будут учить оказывать детям психологическую помощь. Рада приняла закон

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Законопроект направлен на повышение квалификации педагогов в сфере психологической поддержки учащихся
Законопроект направлен на повышение квалификации педагогов в сфере психологической поддержки учащихся
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8378 о повышении квалификации педагогических работников. Он предусматривает, что в условиях войны каждый учитель должен владеть информацией о психологических травмах и техниках помощи, а также уметь оказать учащимся психологическую поддержку. Об этом говорится на сайте Рады.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас по закону каждый педагог раз в пять лет должен проходить курсы повышения квалификации продолжительностью 150 часов.

Законопроект же предлагает ввести обязательное повышение квалификации в направлении оказания психологической поддержки. Для этого предлагается перераспределить количество часов, предусмотренных для повышения квалификации педагогов.

В частности, согласно документу, не менее 10% от общего количества часов будет обязательно направлено на повышение квалификации по предоставлению психологической поддержки. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, образование, помощь, дети, законопроект, война России против Украины, психология
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