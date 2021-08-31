"Встреча в Белом доме: результаты и перспективы". 2 сентября Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию

В центре дискуссии – результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, которая состоится 1 сентября.
Участники мероприятия обсудят значение визита Зеленского в Белый дом, результаты переговоров двух президентов, перспективы украино-американских отношений, а также международный контекст саммита Украины и США и влияние на безопасность Украины договоренностей Соединенных Штатов с Германией и событий в Афганистане.
В дискуссии примут участие:
Дискуссия будет транслироваться 2 сентября с 16.00 по 17.00 на YouTube-канале фонда "Відкрий Україну", на страницах в Facebook Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности и на сайте форума.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.