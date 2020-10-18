"Я – злочинна влада, горжусь этим". В Украину вернулся экс-глава Госземагентства времен Януковича

Сергей Тимченко, который в 2011–2014 годах возглавлял Государственное агентство земельных ресурсов, заявил, что обязан карьерой экс-президенту Виктору Януковичу, а Майдан считает военным переворотом.

Бывший председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко времен президентства Виктора Януковича, который с 2014 года жил в России и США, вернулся в Киев. Во время конкурса красоты Ukrainian International 2020, где его жена получила титул "первая вице-миссис", он дал интервью "1+1", в котором заявил, что уезжал из страны, потому что "не был согласен с Майданом".

Он по сей день считает Майдан военным переворотом. Себя с иронией называет "репрессированным": "Я – злочинна влада, я горжусь этим и всегда ею останусь".

Тимченко, которого называли частью "семьи Януковича", сказал, что сейчас не общается с беглым президентом. "Если бы у меня была такая возможность, я бы общался с удовольствием. Именно Виктору Федоровичу Януковичу я обязан своей карьерой", – признался он.

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Видео: Світське життя / YouTube

Тимченко возглавлял Госземагентство в 2011–2014 годах. Он говорит, что ни одно уголовное производство в его отношении после Майдана не было начато.