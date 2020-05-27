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YouTube-каналы Гордона получили по "Золотой кнопке" за более 2 млн подписчиков. Видео

Два YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона получили по "Золотой кнопке" – награду, присуждаемую платформой YouTube тем авторам, чье число подписчиков превысило 1 миллион человек. По состоянию на 27 мая у YouTube-канала "Дмитрий Гордон" уже 1 млн 160 тыс. подписчиков, у YouTube-канала "В гостях у Гордона" – чуть больше 1 млн подписчиков. В своем видеообращении Гордон поблагодарил подписчиков за поддержку: "Я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас: тем, кто меня смотрит, кто пишет комментарии, кого не оставляют равнодушными мои интервью или мои выступления. Я ощущаю каждый день, каждый час, каждую минуту вашу поддержку. Прекрасно понимаю, что без вас я – никто. Хочу, чтобы вы не уходили с моих каналов, чтобы я был по-прежнему вам интересен, чтобы вы приводили на мои каналы своих друзей, родственников, знакомых, которые тоже бы смотрели моих героев прежде всего и немножко меня". Отдельную часть видеообращения журналист посвятил своим "vip-фанатам – людям, которые постоянно о нем пишут и говорят". По словам журналиста, они его популяризируют, поскольку "в своих выступлениях часто его вспоминают". Гордон пообещал разыграть среди своих "vip-агитаторов", которым не дает покоя его творчество, книги своего авторства, музыкальные альбомы собственного исполнения и календарики со своим портретом.

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Дмитрий Гордон с наградой "Золотая кнопка YouTube"
Дмитрий Гордон с наградой "Золотая кнопка YouTube"
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Свой первый YouTube-канал "Дмитрий Гордон" журналист создал 19 июня 2011 года. Второй – "В гостях у Гордона" – появился спустя год, 20 июня 2012-го.

На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками в режиме онлайн.

На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона".

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По состоянию на 27 мая у YouTube-канала "Дмитрий Гордон" уже 1 млн 160 тыс. подписчиков, у YouTube-канала "В гостях у Гордона" – чуть больше 1 млн подписчиков/ Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

В начале года журналист показал статистику двух своих YouTube-каналов и рассказал, сколько зарабатывает в месяц на самых популярных видео. По словам Гордона, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским на тот момент принесло ему $13 тыс. 

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: интернет, Дмитрий Гордон, YouTube
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