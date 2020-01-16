Юрчишин на заседании Рады ковырялся в носу, а потом облизывал пальцы. Видео
15 декабря во время заседания парламента народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин ковырялся в носу, а потом облизывал пальцы. В это же время он что-то смотрел в смартфоне. Видео опубликовал телеканал Newsone YouTube.
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