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Юрчишин на заседании Рады ковырялся в носу, а потом облизывал пальцы. Видео

15 декабря во время заседания парламента народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин ковырялся в носу, а потом облизывал пальцы. В это же время он что-то смотрел в смартфоне. Видео опубликовал телеканал Newsone YouTube.

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Юрчишин ковырялся в носу во время заседания Рады
Юрчишин ковырялся в носу во время заседания Рады
Фото: Олег Федонюк / Facebook
видео

Видео: NEWSONE / YouTube
Теги: Верховная Рада, депутаты, смартфон, политика, парламент, Ярослав Юрчишин
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