"За первый год президентства сполна ощутил остроту вашего пера". Зеленский поздравил журналистов с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что готов отвечать на все вопросы журналистов "даже в неожиданных местах и условиях".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников украинских СМИ с Днем журналиста. Поздравление опубликовано на его странице в Facebook.

"Любознательные, оперативные, внимательные к деталям, быстрые на слово и ноги, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все – о наших украинских журналистах. И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не перестану вас уважать и защищать. И отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях!" – заверил он.

По словам Зеленского, журналисты – "это залог демократии и развития гражданского общества, а также еще один канал общения власти и народа".

"Вы и сами – четвертая власть. А власть – это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты!" – заключил Зеленский.

Профессиональный праздник журналистов в Украине отмечается 6 июня с 1994 года на основании указа первого президента страны Леонида Кравчука. В этот день в 1992-м Национальный союз журналистов был принят в Международную федерацию журналистов.