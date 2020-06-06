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"За первый год президентства сполна ощутил остроту вашего пера". Зеленский поздравил журналистов с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что готов отвечать на все вопросы журналистов "даже в неожиданных местах и условиях".

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Зеленский: Журналисты это залог демократии и развития гражданского общества
Зеленский: Журналисты – это залог демократии и развития гражданского общества
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников украинских СМИ с Днем журналиста. Поздравление опубликовано на его странице в Facebook.

"Любознательные, оперативные, внимательные к деталям, быстрые на слово и ноги, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все – о наших украинских журналистах. И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не перестану вас уважать и защищать. И отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях!" – заверил он.

По словам Зеленского, журналисты – "это залог демократии и развития гражданского общества, а также еще один канал общения власти и народа".

"Вы и сами – четвертая власть. А власть – это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты!" – заключил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2550566801860347

Профессиональный праздник журналистов в Украине отмечается 6 июня с 1994 года на основании указа первого президента страны Леонида Кравчука. В этот день в 1992-м Национальный союз журналистов был принят в Международную федерацию журналистов.

Теги: СМИ, Украина, демократия, праздники, Владимир Зеленский, журналисты, День журналиста
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