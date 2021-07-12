Задержан экс-прокурор ГПУ. Он полгода скрывался после вынесения приговора за попытку купить должность в НАБУ – САП

Экс-прокурора признали виновным во взяточничестве, он предлагал $10 тыс. за должность в НАБУ Фото: nabu.gov.ua

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировала в Facebook.

Матюшко с января 2021 года скрывался от выполнения приговора – его приговорили к двум годам лишения свободы за попытку дать взятку $10 тыс. за должность в Национальном антикоррупционном бюро.

Сейчас экс-прокурор находится в СИЗО, в дальнейшем его отправят в колонию для отбывания наказания, уточнили в САП.