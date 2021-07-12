Задержан экс-прокурор ГПУ. Он полгода скрывался после вынесения приговора за попытку купить должность в НАБУ – САП

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировала в Facebook.
Матюшко с января 2021 года скрывался от выполнения приговора – его приговорили к двум годам лишения свободы за попытку дать взятку $10 тыс. за должность в Национальном антикоррупционном бюро.
Сейчас экс-прокурор находится в СИЗО, в дальнейшем его отправят в колонию для отбывания наказания, уточнили в САП.
В феврале 2016 года Матюшко, который тогда работал в ГПУ, задержали детективы НАБУ прокуроры САП, потом его отправили под домашний арест. Матюшко отрицал свою вину и заявлял о "провокации".
Дело передали в Голосеевский райсуд в апреле 2016-го. Суд рассматривал его три года, но так и не вынес приговор, после запуска Высшего антикоррупционного суда дело передали туда, ВАКС начала рассмотрение сначала. В сентябре 2020 года антикоррупционный суд признал виновным экс-прокурора, уточнили в НАБУ.
Потом решение суда подтвердила апелляция и кассация. Это первый приговор ВАКС, который связан с реальным тюремным сроком и не был обжалован, подчеркнули в НАБУ.