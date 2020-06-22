Заявление Шмыгаля, что в 1941 году Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом, назвали "шизофренией и невежеством". После критики он обновил пост

Утром премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил в соцсетях пост по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, в котором написал, что 22 июня 1941 года Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Комментаторы напомнили главе правительства, что война началась в сентябре 1939 года.

После критики Шмыгаль обновил пост и призвал не использовать трагические события прошлого для пиара Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля раскритиковали после его заявления по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны.

Утром 22 июня на страницах премьера в соцсетях появился пост, который начинался со слов: "В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом".

Историк, бывший директор Украинского института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович напомнил в комментариях под постом Шмыгаля, что Вторая мировая война началась в 1939 году.

"Да не в этот день! В сентябре 1939-го началась Вторая мировая, и для украинцев тоже", – написал он.

Заявлением Шмыгаля возмутились подписчики Шмыгаля из Западной Украины.

"Хм, вы же вроде бы львовянин по рождению. Странно, что для вас Вторая мировая пришла 22 июня 1941-го, если во Львов она пришла 12 сентября 1939 года вместе с советскими солдатами", – написал львовский студент Виктор Коропецкий.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина считает, что своим постом премьер продемонстрировал презрение к украинцам.

"Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года! Удивительно, что вы так презираете украинцев", – написала она.

Скриншот: Денис Шмигаль / Facebook

Коллеге Федины по парламенту, народному депутату от "Голоса" Соломии Бобровской заявление Шмыгаля напомнило историю с бывшим народным депутатом Олегом Царевым, которые поддержал российскую агрессию в отношении Украины и после 2014 года покинул страну. Во время интервью журналисту Роману Скрыпину в апреле 2014 года он не смог вспомнить, когда началась Вторая мировая война.

"Все же какой это позор, шизофрения и невежество... Быть премьером страны, для части которой война пришла еще в сентябре 1939 года, особенно в родной Шмыгалю Львов, [и заявить такое]. Царев теперь не один", – написала Бобровская.

Журналист Дмитрий Хилюк считает, что премьер стал жертвой советской пропаганды.

"То в вашу голову как советская пропаганда ворвалась, так и до сих пор там находится. Сейчас даже школьники знают, когда началась Вторая мировая", – написал он.

После критики премьер обновил свой пост в Facebook.

"1 сентября 1939 года на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939 года, именно в июне 1941-го она стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины. – написал Шмыгаль. – 22 июня мы чтим память жертв войны. Прошу не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций".

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в советской и российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

В мае 2020 года США призвали Россию прекратить фальсификацию истории и напомнили, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда глава СССР Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны влияния.