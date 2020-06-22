ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Заявление Шмыгаля, что в 1941 году Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом, назвали "шизофренией и невежеством". После критики он обновил пост

Утром премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил в соцсетях пост по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны, в котором написал, что 22 июня 1941 года Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Комментаторы напомнили главе правительства, что война началась в сентябре 1939 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После критики Шмыгаль обновил пост и призвал не использовать трагические события прошлого для пиара
После критики Шмыгаль обновил пост и призвал не использовать трагические события прошлого для пиара
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля раскритиковали после его заявления по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны.

Утром 22 июня на страницах премьера в соцсетях появился пост, который начинался со слов: "В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом".

Историк, бывший директор Украинского института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович напомнил в комментариях под постом Шмыгаля, что Вторая мировая война началась в 1939 году.

"Да не в этот день! В сентябре 1939-го началась Вторая мировая, и для украинцев тоже", – написал он. 

Заявлением Шмыгаля возмутились подписчики Шмыгаля из Западной Украины.

"Хм, вы же вроде бы львовянин по рождению. Странно, что для вас Вторая мировая пришла 22 июня 1941-го, если во Львов она пришла 12 сентября 1939 года вместе с советскими солдатами", – написал львовский студент Виктор Коропецкий.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина считает, что своим постом премьер продемонстрировал презрение к украинцам.

"Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года! Удивительно, что вы так презираете украинцев", – написала она.

Скриншот: Денис Шмигаль / Facebook
Скриншот: Денис Шмигаль / Facebook

Коллеге Федины по парламенту, народному депутату от "Голоса" Соломии Бобровской заявление Шмыгаля напомнило историю с бывшим народным депутатом Олегом Царевым, которые поддержал российскую агрессию в отношении Украины и после 2014 года покинул страну. Во время интервью журналисту Роману Скрыпину в апреле 2014 года он не смог вспомнить, когда началась Вторая мировая война.

"Все же какой это позор, шизофрения и невежество... Быть премьером страны, для части которой война пришла еще в сентябре 1939 года, особенно в родной Шмыгалю Львов, [и заявить такое]. Царев теперь не один", – написала Бобровская.

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/2855280371251527

Журналист Дмитрий Хилюк считает, что премьер стал жертвой советской пропаганды.

"То в вашу голову как советская пропаганда ворвалась, так и до сих пор там находится. Сейчас даже школьники знают, когда началась Вторая мировая", – написал он.

После критики премьер обновил свой пост в Facebook.

"1 сентября 1939 года на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939 года, именно в июне 1941-го она стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины. – написал Шмыгаль.  22 июня мы чтим память жертв войны. Прошу не использовать трагические события нашего прошлого для пиара и спекуляций".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/162847748615770

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в советской и российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

В мае 2020 года США призвали Россию прекратить фальсификацию истории и напомнили, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда глава СССР Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны влияния.

Теги: война, Владимир Вятрович, Вторая мировая война, Соломия Бобровская, София Федина, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
"Лучший из возможных подарков". Именинник Комаров рассказал, какой сюрприз приготовила ему супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога
Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога
"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми
"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми
  "Зеленая рутонька". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип в Каменце-Подольском. Видео
"Зеленая рутонька". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип в Каменце-Подольском. Видео
Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни
Асмус и Харламов сообщили о разводе после восьми лет семейной жизни
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей
"Так мило. Почти душераздирающе". Остин Грин позавтракал с сыновьями в постели
"Так мило. Почти душераздирающе". Остин Грин позавтракал с сыновьями в постели
Вайкуле пожаловалась на отсутствие работы
Вайкуле пожаловалась на отсутствие работы
"Не понимаю, почему туристы еще не забили отельчики". Луценко показал, как отдохнул с женой в горах
"Не понимаю, почему туристы еще не забили отельчики". Луценко показал, как отдохнул с женой в горах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS