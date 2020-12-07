Запрет пластиковых пакетов. Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению

Если законопроект примут, то распространение пластиковых пакетов в Украине будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн.

В первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов поддержали 12 ноября 2019 года Фото: depositphotos.com

В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов. Экологический комитет рекомендует Верховной раде окончательно запретить их оборот. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

"Только что депутатами парламентского Комитета был поддержан законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной Радой в целом", – написал он.

Министр отметил, что законопроектом предусматривает запрет:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов, толщиной до 50 микрометров;

оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

"Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой", – добавил Абрамовский.

Он также отметил, что согласно законопроекту, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

В первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов поддержали 12 ноября 2019 года. За него проголосовали 365 народных депутатов.