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Запрет пластиковых пакетов. Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению

Если законопроект примут, то распространение пластиковых пакетов в Украине будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн.

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В первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов поддержали 12 ноября 2019 года
В первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов поддержали 12 ноября 2019 года
Фото: depositphotos.com

В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов. Экологический комитет рекомендует Верховной раде окончательно запретить их оборот. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

"Только что депутатами парламентского Комитета был поддержан законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной Радой в целом", – написал он.

Министр отметил, что законопроектом предусматривает запрет:

  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов, толщиной до 50 микрометров;
  • оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

"Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой", – добавил Абрамовский.

Он также отметил, что согласно законопроекту, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

https://www.facebook.com/abramovskyy.roman/posts/212886826995940

В первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов поддержали 12 ноября 2019 года. За него проголосовали 365 народных депутатов.

Теги: Верховная Рада, Украина, экология, пластик, Роман Абрамовский
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