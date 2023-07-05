Зеленский назначил Маркарову послом Украины по совместительству в Антигуа и Барбуде

Кроме того, Зеленский подписал указ №369/2023 о назначении Юрия Полюховича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эквадоре по совместительству.
Полюхович представляет Украину в Перу с декабря 2022 года, а с 20 июня 2023-го является также послом Украины в Колумбии по совместительству.
Экс-министр финансов Украины Маркарова с 25 февраля 2021 года является чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Антигуа и Барбуда – государство на одноименных островах и острове Редонда в группе Малых Антильских островов (Карибское море).