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Зеленский назначил Маркарову послом Украины по совместительству в Антигуа и Барбуде

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Маркарова теперь будет послом Украины не только в США
Маркарова теперь будет послом Украины не только в США
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля назначил посла Украины в США Оксану Маркарову послом в Антигуа и Барбуде по совместительству. Указ №370/2023 опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский подписал указ №369/2023 о назначении Юрия Полюховича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эквадоре по совместительству.

Полюхович представляет Украину в Перу с декабря 2022 года, а с 20 июня 2023-го является также послом Украины в Колумбии по совместительству. 

Контекст:

Экс-министр финансов Украины Маркарова с 25 февраля 2021 года является чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Антигуа и Барбуда – государство на одноименных островах и острове Редонда в группе Малых Антильских островов (Карибское море).

Теги: США, Эквадор, Владимир Зеленский, посольство Украины, Оксана Маркарова, Антигуа и Барбуда, Юрий Полюхович, посол
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