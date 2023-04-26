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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Конгрессе США зарегистрировали резолюцию о победе Украины

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Проект резолюции презентовали на Капитолийском холме
Проект резолюции презентовали на Капитолийском холме
Фото: Оксана Маркарова / Facebook

В Конгрессе США зарегистрировали проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Об этом сообщила в Facebook 25 апреля посол Украины в США Оксана Маркарова.

Проект презентовали на Капитолийском холме, в презентации принимал участие, в частности, третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Благодарим всех наших партнеров и друзей в Конгрессе за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийного видения нашей общей победы!" – написала посол.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid02beAkshtQSi9FixxTn8uViE65BtZGp7qvdYcK3Jeu1wiRi6tC53NWHCyHzohN21Udl

Как сообщила украинская служба "Голоса Америки", соавторами документа являются конгрессмен от Демократической партии Стив Коэн и конгрессмен от Республиканской партии, глава Хельсинской комиссии Джо Уилсон. 

В проекте говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

"Палата представителей подтверждает, что политика США состоит в том, чтобы Украина одержала победу над вторжением и восстановила международно признанные границы с 1991 года; также [Палата представителей] считает, что мир, принесенный украинской победой, должен обеспечить интеграцию Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует неизменной политике США; и заявляет, что США должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить, что Российская Федерация выплатит Украине репарации; мировое сообщество будет помогать отстроить Украину; между тем руководители РФ будут привлечены к ответственности за эту захватническую войну; а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения", – указано в документе.

Уилсон отметил, что проект впервые четко обозначает, что именно должно считаться завершением войны и победой Украины.

"Мы вносим эту резолюцию, чтобы объяснить важность сохранения территориальной целостности. Я считаю, что это важно, в частности, для американского народа, который должен понять, что вся территория Украины должна быть возвращена под юрисдикцию Киева. Для этого военный преступник [президент РФ Владимир] Путин должен вывести свои войска. И если будут какие-то переговоры, то они должны идти о графике вывода войск", – сказал он в комментарии "Голосу Америки".

Он убежден, что проект получит поддержку большинства в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, что позволит вынести его на голосование в Конгрессе. Уилсон считает, что документ поддержат и республиканцы, и демократы.

"Голос Америки" отметил, что после презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе, где за нее должны проголосовать Палата представителей и Сенат.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Конгресс США, резолюция, война России против Украины, Оксана Маркарова, Палата представителей
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