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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Конгрессе США прошли слушания о российских военных преступлениях

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В Конгрессе США прошли слушания о преступлениях российских солдат в Украине
В Конгрессе США прошли слушания о преступлениях российских солдат в Украине
Фото: depositphotos.com

В комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 19 апреля прошли слушания о российских военных преступлениях России в Украине. Их транслировал в YouTube "Голос Америки Українською".

Слушания прошли под названием "Разоблачение преступлений [президента РФ Владимира] Путина: доказательства российских военных преступлений и других зверств в Украине".

Свои истории рассказали двое свидетелей, которые стали жертвами военных преступлений РФ в Украине: женщина, пережившая оккупацию в Херсонской области, и подросток, принудительно депортированный в Россию. От имени подростка говорила его адвокат.

Украинка Любовь рассказала, как ее избили российские военные в начале этого года. Российские солдаты ворвались в ее дом, заявив, что искали оружие, и конфисковали карту и флаг Украины. По словам женщины, ее отвезли в камеру для пыток и продержали там пять дней. Она добавила, что ее там "избивали, заставляли раздеться, резали ножом и угрожали изнасилованием и убийством".

Она также рассказала, что видела, как пытали других людей, "выводили с черными полиэтиленовыми пакетами на головах".

Адвокат рассказала историю 16-летнего подростка Романа, который был сиротой. По ее словам, после оккупации населенного пункта, где он жил, российские военные совершали "моральное и физическое" давление на детей. Однажды российский бронетранспортер направил дуло пушки на детей, которые стояли возле общежития, рассказал она.

Также были случаи, когда российские солдаты стреляли над головами у детей, добавила адвокат.

Правоохранительница рассказала, как Романа увезли в больницу, Там ему сообщили, что "у него будет новая семья". Позже его вывезли в оккупированный Донецк, где ему было сделано новое свидетельство о рождении, а в мае 2022 года его отравили "на лечение в Россию". В РФ его поселили в российскую семью, где с ним "говорили об Украине в плохом контексте". Также ребенка снимали в пропагандистских сюжетах для телевидения.

Кроме того, мальчику выдали паспорт о российском гражданстве, но позже забрали.

В конечном итоге подросток смог вернуться домой в Украину с помощью волонтеров, рассказала адвокат. Она подчеркнула, что похожие ситуации случаются и с другими украинскими детьми.

Около 20 тыс. украинских детей были принудительно депортированы из Украины на территорию России за время начала широкомасштабной агрессии. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что только незначительная часть из них вернулась домой.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 81 189 преступление агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 20 апреля россияне депортировали из Украины 19 393 ребенка.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, военные, оккупация, Конгресс США, депортация, российские военные, военное преступление
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