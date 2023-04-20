В Конгрессе США прошли слушания о российских военных преступлениях

Слушания прошли под названием "Разоблачение преступлений [президента РФ Владимира] Путина: доказательства российских военных преступлений и других зверств в Украине".

Свои истории рассказали двое свидетелей, которые стали жертвами военных преступлений РФ в Украине: женщина, пережившая оккупацию в Херсонской области, и подросток, принудительно депортированный в Россию. От имени подростка говорила его адвокат.

Украинка Любовь рассказала, как ее избили российские военные в начале этого года. Российские солдаты ворвались в ее дом, заявив, что искали оружие, и конфисковали карту и флаг Украины. По словам женщины, ее отвезли в камеру для пыток и продержали там пять дней. Она добавила, что ее там "избивали, заставляли раздеться, резали ножом и угрожали изнасилованием и убийством".

Она также рассказала, что видела, как пытали других людей, "выводили с черными полиэтиленовыми пакетами на головах".

Адвокат рассказала историю 16-летнего подростка Романа, который был сиротой. По ее словам, после оккупации населенного пункта, где он жил, российские военные совершали "моральное и физическое" давление на детей. Однажды российский бронетранспортер направил дуло пушки на детей, которые стояли возле общежития, рассказал она.

Также были случаи, когда российские солдаты стреляли над головами у детей, добавила адвокат.

Правоохранительница рассказала, как Романа увезли в больницу, Там ему сообщили, что "у него будет новая семья". Позже его вывезли в оккупированный Донецк, где ему было сделано новое свидетельство о рождении, а в мае 2022 года его отравили "на лечение в Россию". В РФ его поселили в российскую семью, где с ним "говорили об Украине в плохом контексте". Также ребенка снимали в пропагандистских сюжетах для телевидения.

Кроме того, мальчику выдали паспорт о российском гражданстве, но позже забрали.

В конечном итоге подросток смог вернуться домой в Украину с помощью волонтеров, рассказала адвокат. Она подчеркнула, что похожие ситуации случаются и с другими украинскими детьми.

Около 20 тыс. украинских детей были принудительно депортированы из Украины на территорию России за время начала широкомасштабной агрессии. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что только незначительная часть из них вернулась домой.