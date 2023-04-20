В Конгрессе США прошли слушания о российских военных преступлениях

Слушания прошли под названием "Разоблачение преступлений [президента РФ Владимира] Путина: доказательства российских военных преступлений и других зверств в Украине".
Свои истории рассказали двое свидетелей, которые стали жертвами военных преступлений РФ в Украине: женщина, пережившая оккупацию в Херсонской области, и подросток, принудительно депортированный в Россию. От имени подростка говорила его адвокат.
Украинка Любовь рассказала, как ее избили российские военные в начале этого года. Российские солдаты ворвались в ее дом, заявив, что искали оружие, и конфисковали карту и флаг Украины. По словам женщины, ее отвезли в камеру для пыток и продержали там пять дней. Она добавила, что ее там "избивали, заставляли раздеться, резали ножом и угрожали изнасилованием и убийством".
Она также рассказала, что видела, как пытали других людей, "выводили с черными полиэтиленовыми пакетами на головах".
Адвокат рассказала историю 16-летнего подростка Романа, который был сиротой. По ее словам, после оккупации населенного пункта, где он жил, российские военные совершали "моральное и физическое" давление на детей. Однажды российский бронетранспортер направил дуло пушки на детей, которые стояли возле общежития, рассказал она.
Также были случаи, когда российские солдаты стреляли над головами у детей, добавила адвокат.
Правоохранительница рассказала, как Романа увезли в больницу, Там ему сообщили, что "у него будет новая семья". Позже его вывезли в оккупированный Донецк, где ему было сделано новое свидетельство о рождении, а в мае 2022 года его отравили "на лечение в Россию". В РФ его поселили в российскую семью, где с ним "говорили об Украине в плохом контексте". Также ребенка снимали в пропагандистских сюжетах для телевидения.
Кроме того, мальчику выдали паспорт о российском гражданстве, но позже забрали.
В конечном итоге подросток смог вернуться домой в Украину с помощью волонтеров, рассказала адвокат. Она подчеркнула, что похожие ситуации случаются и с другими украинскими детьми.
Около 20 тыс. украинских детей были принудительно депортированы из Украины на территорию России за время начала широкомасштабной агрессии. Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что только незначительная часть из них вернулась домой.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 81 189 преступление агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 20 апреля россияне депортировали из Украины 19 393 ребенка.