Военные преступления России в Украине должны быть осуждены и наказаны – президент Польши

Дуда (на фото) встречался с Зеленским в Варшаве Фото: ЕРА

"Восторг вызывает позиция всего украинского народа, который объединился и полон решимости защищать свою страну. Он ежедневно поддерживает воинов, он не дал себя запугать, несмотря на то, что гражданские объекты также становятся мишенями российских атак. Они бомбардируют жилые дома, объекты энергетической, коммуникационной инфраструктуры, больницы, школы – эти военные преступления должны быть осуждены и наказаны", – сказал Дуда.

Он выразил уважение украинскому народу, "который сейчас ведет героическую борьбу за свою независимость".

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