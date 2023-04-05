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Совет ООН по правам человека продлил работу в Украине международной комиссии, расследующей преступления РФ

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Против резолюции голосовали только Китай и Эритрея
Против резолюции голосовали только Китай и Эритрея
Фото: ЕРА

4 апреля Совет ООН по правам человека на своем заседании принял резолюцию "Ситуация с правами человека в Украине вследствие российской агрессии". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Представляя проект документа, постоянный представитель Украины при отделении ООН в Женеве Евгения Филипенко сообщила, что его соавторами являются 56 государств.

"Ключевая цель этой резолюции – продлить мандат комиссии по расследованию в Украине с тем, чтобы она смогла продолжить свою важную работу в соответствии с мандатом. [...] Агрессия России против Украины стала явным нарушением Устава ООН и фундаментальных принципов международного права, что привело к самым серьезным последствиям в плане прав человека и гуманитарным последствиям", – сказала она.

Украинский дипломат отметила, что "за год работы комиссия нашла неоспоримые, шокирующие данные о тяжких систематических нарушениях, а также военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые были совершены в Украине Россией. Самым вызывающим является принудительная перевозка (депортация) детей в Россию", – объяснила Филипенко.

Проект резолюции поддержали 28 стран, воздержались – 17 (ни одной из Европы).

Против проекта документа голосовали только Китай и Эритрея.

Решение Совета ООН по правам человека приветствовало Министерство иностранных дел Украины.

"Важным элементом резолюции является подтверждение необходимости обеспечения ответственности за нарушение прав человека, международного гуманитарного права и самые серьезные международные преступления, поэтому Украина вместе с партнерами продолжит работу по созданию специального трибунала для привлечения российского руководства за преступление агрессии", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в резолюции содержится призыв к России прекратить незаконные насильственные перемещения и депортацию гражданских лиц с оккупированных территорий в РФ "и допустить соответствующие международные правозащитные и гуманитарные механизмы к этим лицам".

Совет ООН по правам человека также обратился к РФ с требованием предоставить представителям международных механизмов немедленный доступ ко всем военнопленным, насильственно удерживаемым и депортированным лицам. 

Также на принятие резолюции отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую продолжение мандата независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений РФ в Украине против прав человека. Это еще один важный шаг по обеспечению ответственности государства-агрессора", – написал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Совет ООН по правам человека поддержал создание комиссии по расследованию нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, в марте 2022 года. В течение года работы комиссия устанавливала "ужасные и безоговорочные факты совершения российской армией на территории Украины военных преступлений и преступлений против человечности" и подготовила два доклада, сообщили в МИД Украины. 

В сентябре стало известно, что международная комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления.

В марте 2023 года комиссия объявила, что не увидела геноцида украинцев в действиях российских оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Китай, ООН, война, права человека, депортация, расследование, Владимир Зеленский, преступление, резолюция, война России против Украины, документы, Эритрея, нарушение, Евгения Филипенко
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