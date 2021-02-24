Зеленский 25 февраля соберет совет развития общин и территорий

25 февраля в 14.00 президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании совета развития общин и территорий.

В Киеве 25 февраля под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание совета развития общин и территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"В четверг, 25 февраля, в 14.00 Зеленский примет участие в заседании совета развития общин и территорий", – говорится в заявлении.

На заседании ожидается участие представителей местных властей, отметили в пресс-службе главы государства.

Кабинет Министров Украины 24 февраля согласовал введение дополнительных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.