Зеленский 25 февраля соберет совет развития общин и территорий

В Киеве 25 февраля под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание совета развития общин и территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"В четверг, 25 февраля, в 14.00 Зеленский примет участие в заседании совета развития общин и территорий", – говорится в заявлении.
На заседании ожидается участие представителей местных властей, отметили в пресс-службе главы государства.
Кабинет Министров Украины 24 февраля согласовал введение дополнительных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.
23 февраля Украина обновила список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.
Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 24 февраля в Украине подтвердили 1 317 694 случаев COVID-19, умер 25 461 заболевший, а 1 155 422 – выздоровели.
24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.