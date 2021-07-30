Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя главы МИД

Боднар уже работал в Турции Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

"Назначить Боднара Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в документе.

Человек с такими же инициалами является заместителем министра иностранных дел Украины.

44-летний Боднар – профессиональный дипломат, работавший в России, Польше, Турции. В частности, в Турции он был советником-посланником посольства (2013–2015) и генеральным консулом Украины в Стамбуле (2015–2017).

Замглавы МИД Украины дипломата назначили в ноябре 2017 года.