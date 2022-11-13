Зеленский о взрыве в Стамбуле: Боль дружественного турецкого народа – наша боль

"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", – написал он.
З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2022
Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. СМИ пишут, что правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.
На данный момент известно о шести погибших и 53 раненых. По информации МИД Украины, среди жертв и пострадавших украинцев нет.