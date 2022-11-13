Зеленский о взрыве в Стамбуле: Боль дружественного турецкого народа – наша боль

13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, шесть человек погибли, десятки пострадали Фото: ЕРА

"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", – написал он.