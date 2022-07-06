Зеленский обсудил с президентом Мозамбика противодействие агрессии РФ и продовольственную безопасность

Он поздравил Ньюси с избранием Мозамбика в Совбез ООН.
"Поблагодарил за солидарность с народом Украины. Проинформировал о ситуации на фронте и противодействии агрессии РФ. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Должны преодолеть кризис, вызванный РФ", – написал Зеленский.
Провів перемовини з Президентом * #ФеліпеНьюзі. Привітав з обранням Мозамбіку до РБ ООН. Подякував за солідарність з народом * . Поінформував про ситуацію на фронті й протидію агресії РФ. Обговорили питання продовольчої безпеки. Маємо подолати кризу, спричинену РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2022
10 июля генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, среди которых и Мозамбик. Их полномочия начнутся в январе 2023 года.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.