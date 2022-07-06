Зеленский обсудил с президентом Мозамбика противодействие агрессии РФ и продовольственную безопасность

Зеленский: Поблагодарил президента Мозамбика за солидарность с народом Украины Фото: EPA

Он поздравил Ньюси с избранием Мозамбика в Совбез ООН.

"Поблагодарил за солидарность с народом Украины. Проинформировал о ситуации на фронте и противодействии агрессии РФ. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Должны преодолеть кризис, вызванный РФ", – написал Зеленский.

Провів перемовини з Президентом * #ФеліпеНьюзі. Привітав з обранням Мозамбіку до РБ ООН. Подякував за солідарність з народом * . Поінформував про ситуацію на фронті й протидію агресії РФ. Обговорили питання продовольчої безпеки. Маємо подолати кризу, спричинену РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2022