Генассамблея избрала пять новых членов Совбеза ООН

Новыми непостоянными членами Совбеза с января 2023 года станут Эквадор, Япония, Мальта, Мозамбик и Швейцария. Они заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

Вновь избранные члены Совбеза присоединятся к Албании, Бразилии, Габону, Гане и Объединенным Арабским Эмиратам, а также к постоянным членам совета – США, Китаю, РФ, Великобритании и Франции.

Кандидаты в этом году боролись за пять мест в трех региональных группах: два – от стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, одно – от Латинской Америки и Карибского бассейна и два – от Западной Европы и других государств, отметили в пресс-службе. В голосовании приняли участие 192 государства – члена ООН.