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Зеленский одобрил закон о доступе к инновационным лекарствам

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Зеленский подписал закон, который обеспечит доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами
Зеленский подписал закон, который обеспечит доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1756-IX "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и другие законы Украины относительно закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа" (законопроект №4662). Об этом 13 октября сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что закон призван "способствовать упрощению доступа пациентов к инновационным медицинским технологиям и лекарственным средствам".

Согласно документу, действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года "не распространяется на случаи, когда предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, которые подлежат закупке по договорам управляемого доступа".

"В электронной системе закупок публикуется информация о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска, дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор, и другая информация", – говорится в сообщении ОПУ.

Подчеркивается, что перечень лекарств, закупаемых по договорам управляемого доступа (ДУД), утверждает Кабмин.

"При этом для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа осуществляется государственная оценка медицинских технологий в отношении лекарственного средства, которое может поставляться в соответствии с таким договором", – указывается в сообщении.

Закон №1756-IX вступает в силу на следующий день после его публикации.

Контекст:

В первом чтении законопроект №4662 был принят 2 июня. Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина тогда объясняла, что механизм ДУД дает возможность государству напрямую вести переговоры с производителями лекарств. Однако цена на препараты по этим договорам не раскрывается.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госзакупках препаратов для лечения редких болезней 21 сентября. За документ проголосовали 309 нардепов.

Основная задача применения процедур ДУД – обеспечить доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами, в частности при лечении тяжелых хронических заболеваний (онкология, гематология, редкие патологии, применение вспомогательных репродуктивных технологий).

Председатель совета Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша говорила, что механизм ДУД позволит закупать препараты со скидкой 20–50%, отмечало "Интерфакс-Украина". По ее словам, фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативных лекарств нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

Теги: Верховная Рада, медицина, лекарства, госзакупки, лечение, Владимир Зеленский, закон, законопроект, болезнь, президент, инновации, Кабмин
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