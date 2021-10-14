Зеленский одобрил закон о доступе к инновационным лекарствам

Зеленский подписал закон, который обеспечит доступ пациентов к инновационным лекарствам в соответствии с бюджетными программами Фото: president.gov.ua

Отмечается, что закон призван "способствовать упрощению доступа пациентов к инновационным медицинским технологиям и лекарственным средствам".

Согласно документу, действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 года "не распространяется на случаи, когда предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарственные средства, которые подлежат закупке по договорам управляемого доступа".

"В электронной системе закупок публикуется информация о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска, дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен такой договор, и другая информация", – говорится в сообщении ОПУ.

Подчеркивается, что перечень лекарств, закупаемых по договорам управляемого доступа (ДУД), утверждает Кабмин.

"При этом для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа осуществляется государственная оценка медицинских технологий в отношении лекарственного средства, которое может поставляться в соответствии с таким договором", – указывается в сообщении.

Закон №1756-IX вступает в силу на следующий день после его публикации.