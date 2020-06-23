Зеленский подписал закон о проведении инвентаризации лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины о проведении национальной инвентаризации лесов", который был принят Верховной Радой 2 июня.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает "создание новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов".

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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