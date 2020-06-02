Рада приняла закон об инвентаризации лесов. Последний раз ее проводили в 2011 году

Верховная Рада внесла изменения в Лесной кодекс по поводу сбора и обобщения данных о лесах в Украине. Депутаты отметили, что сейчас нет достоверной информации о лесном фонде страны.

На заседании 2 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2379, которым внесла изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовали 322 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроектом предусмотрено создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

В документе сказано, что национальная инвентаризация лесов – это система выборочно-статистических обследований лесного фонда Украины, направленная на получение обобщенной информации, которую можно будет использовать для стратегического планирования, ведения лесного хозяйства и государственного лесного кадастра.

Порядок проведения инвентаризации лесов должен утвердить Кабинет Министров.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.rtf), что государственный учет лесного фонда в Украине проводили в 1996 и 2011 годах, актуальной информации о лесном фонде страны нет.

Депутаты отметили, что инвентаризацию лесов проводят большинство страны Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Китай, Индия, Россия и Новая Зеландия, а в Украине эта процедура законодательно не прописана.

По оценке авторов законопроекта, на инвентаризацию лесов ежегодно нужно выделять из госбюджета около 9 млн грн, в том числе 2 млн грн – на содержание постоянного персонала специализированной госорганизации и 3 млн грн – на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов. В отдельные годы затраты составят от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн, поскольку нужно будет приобрести программное обеспечение, приборы, оборудование и автомобили.

В первом чтении законопроект приняли в феврале.