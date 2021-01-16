Зеленский уволил нескольких руководителей управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами сменил руководство управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской и Львовской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности Украины. Указы об увольнении и назначении должностных лиц опубликованы на сайте президента 16 января.

Первым указом он освободил Сергея Кудинова от руководства Национальной академии СБУ. Кудинов пробыл на этой должности четыре года – с 14 апреля 2016 года. Вместо него Зеленский назначил Андрея Черняка. Ранее он работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кроме этого, Анатолия Дублика уволили с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, на это место назначен полковник Александр Кукса. В 2014 году Куксу ранили в боях под Славянском.

Начальником управления СБУ в Кировоградской области вместо уволенного Ивана Осипчука стал Александр Наконечный.

Управление СБУ во Львовской области возглавил Иван Осипчук, с этой должности Зеленский уволил Юрия Гончарова. Дмитрия Неведрова назначили начальником управления СБУ в Николаевской области.