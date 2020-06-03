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Зеленский создал Совет по развитию высшего образования

Среди задач созданного президентом Владимиром Зеленским совета будет совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине.

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Зеленский: Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку
Зеленский: Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по развитию высшего образования. Об этом глава государства 3 июня сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера у меня была очень содержательная и конструктивная встреча с представителями высших учебных заведений со всей Украины. Последний раз глава государства общался с ними в таком формате 15 лет назад. Мы меняем это, ведь качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом… Мы должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять", – заявил президент.

Согласно указу, который подписал Зеленский, среди задач новосозданного совета будет совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, в частности в плане финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

По словам президента, особое внимание будет уделяться популяризации украинского образования среди иностранных студентов, а также развитию сети студенческих общежитий.

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, в ближайшее время также пройдут встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2547998928783801

2 июня во время встречи с ректорами ведущих вузов Зеленский заявил, что проблему кадрового голода в стране должны совместно решить государство и высшее образование.

На встрече присутствовало более 20 руководителей ведущих университетов страны, в том числе ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, и.о. президента Киево-Могилянской академии Василий Ожоган, первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Юрий Кучин.

О кадровом кризисе в государственной власти в апреле – мае заявляли глава партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Последний инициировал создание в Украине кадрового резерва и предложил главам облгосадминистраций ввести должности заместителей "по работе с талантливой молодежью".

Теги: Украина, образование, молодежь, Владимир Зеленский, вузы
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