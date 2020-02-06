Зеленский стал первым украинцем, получившим ID-карту с электронной подписью

В Министерстве внутренних дел представили новую функцию — квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карте. Первым, кто ею воспользовался, стал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 5 февраля пресс-служба МВД.
Зеленский отметил, что вся процедура заняла не более трех минут.
"Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись", — цитирует президента его пресс-служба.
Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что цифровая подпись позволит пользоваться различными электронными сервисами.
"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса, в том числе регистрировать бизнес", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Услуга электронной подписи бесплатная и доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит два года.
Сейчас услугу можно получить двумя способами:
Как отметили в МВД, для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.
ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность — их почти невозможно подделать.
По данным Государственной миграционной службы, в Украине за четыре года выдали 4,4 млн ID-карт.