Зеленский стал первым украинцем, получившим ID-карту с электронной подписью

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оформление ID-карты с электронной подписью заняло у него всего три минуты.

В Министерстве внутренних дел представили новую функцию — квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карте. Первым, кто ею воспользовался, стал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 5 февраля пресс-служба МВД.

Зеленский отметил, что вся процедура заняла не более трех минут.

"Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись", — цитирует президента его пресс-служба.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что цифровая подпись позволит пользоваться различными электронными сервисами.

"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса, в том числе регистрировать бизнес", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Услуга электронной подписи бесплатная и доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит два года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты — в территориальном подразделении Госмиграционной службы по месту регистрации лица;

записать на ранее выданную ID-карту — в любом территориальном подразделении Госмиграционной службы независимо от места регистрации.

Как отметили в МВД, для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.