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Зеленский уволил Грицака с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака в запас СБУ с правом ношения военной формы.

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Парламент проголосовал за увольнение Грицака 29 августа
Парламент проголосовал за увольнение Грицака 29 августа
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы. Соответствующий указ №963/2019 глава государства подписал 27 декабря.

"Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас СБУ в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", – говорится в документе.

С 8 июня 2015 года Грицак был и.о. председателя СБУ, 2 июля 2015 года Верховная Рада назначила его главой ведомства, а 29 августа 2019 года – уволила.

Теги: СБУ, Василий Грицак, указ, Владимир Зеленский
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