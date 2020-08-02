Зеленский в День Воздушных сил предложил украинцам посмотреть в небо и похлопать в ладоши

Гражданам Украины нужно поблагодарить павших героев-летчиков в День Воздушных сил ВСУ, считает президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил Вооруженных сил Украины предложил соотечественникам поблагодарить летчиков, защищавших страну. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном 2 августа на странице главы государства в Facebook.

"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши", – написал Зеленский.

Он назвал военных летчиков гордостью нации.

День Воздушных сил Украины отмечается в первое воскресенье августа с 2007 года.