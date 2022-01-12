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Зеленский вывел Разумкова из состава Национального инвестсовета

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При Зеленском совет собирался трижды, последний раз в марте 2021 года
При Зеленском совет собирался трижды, последний раз – в марте 2021 года
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета. Из него исключили бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и экс-министра экономики Алексея Любченко. Соответствующий указ №8/2022 обнародован на сайте главы государства.

В  то же время в персональный состав инвестсовета ввели спикера парламента Руслана Стефанчука, заместителя Офиса президента Ростислава Шурму и народного депутата от "Слуги народа" Галину Янченко.

Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского управляющего партнера компании Lv&Partners Левана Варшаломидзе и вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.

Контекст:

Национальный инвестиционный совет был создан в декабре 2014 года как консультативно-совещательный орган при президенте тогдашним главой государства Петром Порошенко. До февраля 2018 года секретарем совета был экс-глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин, после этого его сменяли замглавы АП – сперва Дмитрий Шимкивпотом Сергей Марченко.

Сейчас секретарем Нацинвестсовета является глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Согласно сайту Офиса президента, при Зеленском совет собирался трижды, последний раз – в марте 2021 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Национальный инвестиционный совет, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Юлия Свириденко, Ростислав Шурма
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