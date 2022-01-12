Зеленский вывел Разумкова из состава Национального инвестсовета

В то же время в персональный состав инвестсовета ввели спикера парламента Руслана Стефанчука, заместителя Офиса президента Ростислава Шурму и народного депутата от "Слуги народа" Галину Янченко.
Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского управляющего партнера компании Lv&Partners Левана Варшаломидзе и вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.
Национальный инвестиционный совет был создан в декабре 2014 года как консультативно-совещательный орган при президенте тогдашним главой государства Петром Порошенко. До февраля 2018 года секретарем совета был экс-глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин, после этого его сменяли замглавы АП – сперва Дмитрий Шимкив, потом Сергей Марченко.
Сейчас секретарем Нацинвестсовета является глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Согласно сайту Офиса президента, при Зеленском совет собирался трижды, последний раз – в марте 2021 года.