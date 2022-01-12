Зеленский вывел Разумкова из состава Национального инвестсовета

При Зеленском совет собирался трижды, последний раз – в марте 2021 года Фото: president.gov.ua

В то же время в персональный состав инвестсовета ввели спикера парламента Руслана Стефанчука, заместителя Офиса президента Ростислава Шурму и народного депутата от "Слуги народа" Галину Янченко.

Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского управляющего партнера компании Lv&Partners Левана Варшаломидзе и вице-премьер-министра, министра экономики Юлию Свириденко.