Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Согласно указу, из состава Национального инвестиционного совета были выведены экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко, экс-глава Европейского инвестиционного банка Сума Чакрабарти.

Вместо них в совет вошли министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская, а также замруководителя ОП Юлия Свириденко.

Кроме того, в совет вошли председатель совета директоров VEON Limited (Нидерланды) Геннадий Газин и главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек.