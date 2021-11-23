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Журналист Иванов утверждает, что экс-спикер Разумков продолжает владеть сетью ломбардов

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Разумков переоформил "Про100Кредит" на своих помощников в парламенте, утверждает автор проекта "Исландия" Сергей Иванов
Разумков переоформил "Про100Кредит" на своих помощников в парламенте, утверждает автор проекта "Исландия" Сергей Иванов
Фото: dilo.net.ua

Бывший глава Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков, несмотря на свои заявления, сохраняет контроль над сетью ломбардов "Про100Кредит", заявил в опубликованном 22 ноября на YouTube-канале "Исландия" расследовании журналист Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что в мае – за два месяца до того, как сделать с парламентской трибуны заявление о непричастности к ломбардному бизнесу, – Разумков переоформил "Про100Кредит" на своих помощников в парламенте Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского.

"Если честно, я ожидал от Разумкова большей изобретательности. Но, похоже, ничто не защитит "новое лицо" от соблазна использования старых проверенных коррупционных схем", – считает Иванов.

Журналисты программы отнесли в ломбарды сети "Про100Кредит" только что приобретенный в магазине смартфон и золотое кольцо. За телефон сотрудник ломбарда предложил им 40% цены, кольцо в другом пункте согласились принять без документов за 800 грн. Деньги за него работник ломбарда вынес на улицу.

Иванов убежден: это говорит о том, что в ломбардах "Про100Кредит" принимают краденые вещи и не платят налоги с таких операций, так как они не оформляются должным образом. Журналист отметил, что в 2015 году ломбарды принимали краденые гаджеты и не пытались помочь их владельцам.

По его оценке, ломбардный бизнес приносит экс-спикеру ВР $2,5–3 млн в год, а в целом украинцы заняли в ломбардах до 8 млрд грн.

"Но все это никогда точно не беспокоило господина Разумкова и не мешало ему зарабатывать на обездоленных украинцах десятки миллионов. Проблемы плебса – это проблемы плебса. Не так ли, Дмитрий Александрович?" – заявил Сергей Иванов.

ВИДЕО
Видео: ISLND TV / YouTube
Теги: налоги, бизнес, Сергей Иванов, деньги, Дмитрий Разумков, ломбард
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