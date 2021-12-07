Активатор для пиратских версий Windows крадет деньги с криптокошельков пользователей

Вредоносная программа собирает данные с криптокошельков, браузеров и других приложений Фото: EPA

По словам исследователя из службы компьютерной безопасности Red Canary (США) Тони Ламберта, пользователь заражает компьютер, щелкая на одну из вредоносных ссылок, якобы ведущую к активатору операционной системы. При этом загружается KMSPico, Cryptbot или другое вредоносное программное обеспечение.

Вирус содержит самораспаковывающийся архив 7-Zip, в котором хранится как эмулятор сервера, так и Cryptbot, при этом антивирусы не обнаруживают вредоносную программу, сообщает Bleeping computer.

Cryptbot собирает данные из криптокошельков Atomic, Ledger Live, Coinom, браузеров Avast Secure, Opera, Google Chrome и других популярных приложений.