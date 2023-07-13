Чат-бот Bard от Google доступен на украинском языке

Google Bard – разговорный чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный Google в ответ на рост популярности ChatGPT, который также доступен в Украине (опробовать его можно по ссылке).

Тестовый запуск Bard состоялся в феврале 2023 года, тогда к нему получили доступ около 10 тыс. "доверенных тестировщиков". Однако среди первых отзывов было много негативных. Как писало агентство Bloomberg, сотрудники Google жаловались, что чат-бот часто дает ложные или бессмысленные ответы, а иногда и откровенно опасные.

После этого Bard получил несколько обновлений и 21 марта стал открытым для всех желающих.