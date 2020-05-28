Что такое VPN и как этот сервис помогает защитить ваши данные в интернете

Начать пользоваться защищенной сетью просто – нужно только скачать VPN на ваш компьютер или настроить его на маршрутизаторе. Этот сервис даст ряд преимуществ – от уверенности, что за вашими действиями в интернете не следят, до реальной экономии на покупках.

VPN – это "мост", через который вы подключаетесь к интернету Фото: depositphotos.com

VPN – virtual private network – расшифровывается как "виртуальная частная сеть". Это сервис, позволяющий пользоваться интернетом через безопасный зашифрованный канал, с помощью которого можно устанавливать анонимное соединение и шифровать личные данные. Он как бы скрывает вас в интернете от лишних глаз и дает вам конфиденциальность.

Как начать использовать VPN?

Начать пользоваться VPN достаточно просто, надо только установить соответствующее приложение от проверенного VPN-сервиса, которому можно доверять (например, Surfshark), или настроить VPN на своем маршрутизаторе, если он поддерживает безопасные протоколы.

Как работает VPN?

VPN – это "мост", через который вы подключаетесь к интернету, при этом никто не увидит ваш IP-адрес, так как вместо него будет отображаться IP VPN-сервиса. К тому же данные, которые вы скачиваете, отправляете и получаете, зашифрованы и для чужих глаз они не будут иметь никакого смысла. Еще VPN-сервисы используют DNS (систему доменных имен, которая нужна, чтобы можно было вводить непосредственно адрес сайта), разработанную специально так, чтобы злоумышленники не смогли отследить ваши запросы.

Типы VPN

Основных типов VPN-сетей два. Первый – "сеть – сеть". В основном он используется компаниями для создания внутренней сети и безопасного обмена данными между офисами, это особенно удобно для транснациональных фирм. Такие сети еще называют интранетом. Второй – шлюз защищенного удаленного доступа к VPN, с помощью которого пользователи подключаются к внешней сети, например к интернету.

Зачем он нужен?

Во-первых, без VPN любой желающий может проследить ваш цифровой след или узнать IP, по которому можно вычислить, где вы находитесь.

Во-вторых, если вы, например, используете публичный Wi-Fi, то фактически не имеете какой-либо защиты от злоумышленников и киберпреступников, а VPN-сервисы как раз и предоставляют такую защиту, шифруя ваши личные данные. Таким образом, вы значительно обезопасите покупки в интернете.

В-третьих, с помощью VPN можно легко обойти региональную блокировку или получить доступ к контенту раньше, чем он официально выйдет в вашей стране, а также к контенту, эксклюзивному для каких-то стран.

В-четвертых, вы можете сэкономить, обойдя ценовую политику, при которой для вашего города установлены более высокие цены или если продавец проанализировал вашу историю запросов и покупок, выяснил, какие товары вы часто заказываете, и завысил стоимость этих позиций.

Изначально VPN создала Microsoft для своих сотрудников, чтобы дать им безопасный доступ к внутренней сети фирмы из дома и, соответственно, повысить продуктивность. После этого VPN-технологиями заинтересовались и другие компании, а потом они появились и на потребительском рынке. Сейчас VPN доступен для всех.