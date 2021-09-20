Цветовые темы для чатов и интерактивные эмодзи. Telegram выпустил крупное обновление

В любом из личных чатов теперь можно установить одну из восьми тем. В каждой из новых тем используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с уникальными тематическими узорами.

Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата, она будет отображаться на всех устройствах. У каждой темы есть дневная и ночная версии. Они будут переключаться в соответствии с настройками ночного режима для всего приложения.

Чтобы установить тему, нужно нажать на заголовок чата > Еще (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS) > "Изменить цвета".

Также в приложении появились анимированные эмодзи, ч. Если на них нажать, то появятся дополнительные эффекты на весь экран. Для этого нужно отправить эмодзи отдельным сообщением и нажать на анимированную версию.

Если у собеседника открыт чат с Вами, он увидит эффекты в тот самый момент, когда Вы нажимаете на эмодзи. Вибрация телефона также синхронизирована для обоих собеседников.

Кроме того, теперь в групповом чате можно увидеть, кто именно прочитал отправленное сообщение. Ранее сообщения в группе получают отметку "Прочитано" (✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник. Информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только семь дней после его отправки.

Также администраторам чатов во время видеотрансляции дали возможность записать не только звук, но и видео. Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием. Далее можно будет поделиться сохраненной видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.