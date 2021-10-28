Google разрешил удалять из результатов поиска фото детей и подростков

Любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут подать запрос на удаление изображений из результатов поиска.

После этого снимки не будут показываться во вкладке "Изображения" или как эскизы в поиске Google.

Для удаления фотографий необходимо заполнить анкету, в которой указать полное имя и возраст, а также URL-адреса изображений, которые надо удалить, и URL-адреса любых страниц результатов поиска, содержащих эти изображения.

В Google уточнили, что удаление фотографий из результатов поиска не удалит снимки из Интернета.